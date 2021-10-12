僅僅過了一夜，公司董事長洪若潭與妻子被發現陳屍在自家花園的焚化爐，3名小孩離奇失蹤，滅門慘案消息一出，震驚台灣社會。洪若潭雖留有遺書，表明他帶著家人共赴黃泉，3名小孩骨灰已灑入大海，但全案仍有太多疑點，警方開始著手調查洪家周遭親朋好友，以及關鍵證據——次子洪崇荏的手寫日記。

洪若潭原本占地近3000坪的大豪宅，未料後來成了驚動全台的滅門案凶宅。(中時資料照)

據親友所述，3名子女案發前曾與周遭親友聯繫，都沒有交代後事或求救的跡象。案發日期是2001年9月5日，在中原大學念書長子洪崇釜，因為外婆過世返家奔喪，同年8月31日曾與同學通電話，隔天就失聯。

另外，焚化爐外觀幾乎全新，警方循線找到業者，業者稱9月1日到洪家安裝，當時還看到洪崇釜在房間打電腦；洪若潭還曾打電話給他，表示很滿意焚化爐的焚燒效果，他好奇詢問燒了什麼，洪若潭說：「燒了兩條狗。」警方確實也在焚化爐內，採檢到不明的非人DNA。

洪若潭住家後院的水塔上寫有「再見」字樣。(中時資料照)

警方還從親友口中得知，洪若潭個性一板一眼，總是追求完美，有些許潔癖，在興建自家大宅時，不僅親自參與規劃、監工，還特地從東南亞運來椰子樹，外牆也是要價千萬的進口石材。

而洪若潭第一任妻子因意外早逝，再娶第二任妻子姚寶月，一直無法獲得家族認同；洪若潭在事業上也與其他兄弟有糾紛，還因在祖傳田產上修建大宅與母親鬧翻，母親因此離家，靠資源回收維生，這些家事惹來不少流言蜚語。

與父母最親近的次子洪崇荏，日記中更記錄了駭人內容，「爸為了奶的事想死，奶的事不知何時才能落幕。」「中午和媽媽談奶的事，真沒有想到連媽都想死。」

「爸問我，如果他要去死，我會跟他去嗎？」「爸說，如果他死了，留我們三人，會給人瞧不起，但我不同意爸的看法。」

警方綜合所有事證，拼湊起可能的案發經過：洪若潭因債務糾紛，且禁不住流言蜚語壓力，與妻決定帶小孩共赴黃泉，為免造成他人困擾，購買焚化爐後，先焚燒愛犬測試效果，案發前某日再殺害3子女並焚燒、研磨遺體，將骨灰撒向大海，夫妻倆最後在9月5日清晨攜手走進爐內，從內側鎖上爐門，迎接死亡。

警方在洪若潭家中大規模搜索，卻始終未能找到3名子女遺體。(中時資料照)

不過，因焚化爐內找不到子的DNA，也沒有子女死亡的其他證據，警方當時抱持一絲希望，以2死3失蹤結案，但失蹤滿7年後，案情仍無進展，最後只能宣告3子女死亡。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。