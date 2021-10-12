藝人龍劭華的逝世，引起社會上一陣譁然，在許多藝人甚至民眾的哀悼與祝福下，也提醒民眾在台灣不少高血糖甚至糖尿病患者常見的狀況，面對過高的血糖沒有警覺，認為沒有不舒服不需要就診，而當身體出現狀況時才趕緊看醫生，這時卻發現血糖值已經超標一倍以上。

大樹藥局呂維人藥師表示高血糖甚至進入到糖尿病進程的患者，初期通常沒有什麼症狀，一切的生理狀態可能都與一般健康的人沒有差別，但隨著時間推移，血糖不斷飆升，糖尿病症狀與併發症開始出現時，通常都已經到嚴重的地步。

●糖尿病的恐怖併發症

長時間的血糖過高，就像讓身體的臟器都泡在糖水裡，遲早都會出大問題，大樹藥局呂維人藥師說明一般民眾最常聽到的併發症應該是腎臟病變，主要原因來自於血液中過多的血糖需要透過腎臟排出，而這些血糖會傷害腎臟內的血管，增加腎臟過濾血液的負荷，進而導致腎臟病變，甚至出現尿毒症，而這個病程通常需要很長的時間，變化也較緩慢，因此容易被忽略。

(圖/健談提供)

糖尿病也會引發眼部的病變，視網膜病變、白內障、青光眼、視網膜剝離、眼底出血等，因為血糖過高會破壞細小的微血管與小動脈，而眼底這些細小動脈、微血管密度與血流是全身最密集的地方，因此容易被破壞，而形成各種眼部的併發症，最後甚至會導致失明。

除了細小血管容易受到過多血糖的傷害以外，大血管也可能因此而病變，像足部、心臟、大腦等部位的動脈也都會受到影響，出現動脈硬化的狀況，而大血管的病變通常是比較致命的，像是腦中風、心肌梗塞及週邊血管阻塞，還有足部的血液供應減少，容易出現間歇性跛行、感染、傷口癒合速度變慢等，也因為血糖的關係，一旦出現傷口較容易潰爛，進入一個惡性循環。

而還有一類麻煩的併發症，就是神經病變，除了週邊神經容易損傷引起許多異樣的痛感、火燒感、針刺感等，神經病變也可能引起心悸、腹漲、便秘或腹瀉、小便困難或失禁、姿態性低血壓，甚至性功能障礙。

雖然看起來直接致命的併發症並不多，但許多的併發症卻可能引起身體的連鎖反應，大樹藥局呂維人藥師提醒，隨著併發症的出現，表示身體許多部位已經受到血糖過大的危害，對身體的負荷與傷害是一種疊加的反應。

除此之外，有些併發症雖然看起來不致命但卻可能提高意外的發生率，例如視神經病變導致青光眼引起視力缺損甚至失明等，傷口難以復原且容易潰爛引發的傷口感染等等，不斷的疊加下，都可能使病況進一步惡化，呂維人藥師提醒自己或家人有血糖控制問題，建議尋求專業協助，積極控制才能避免不可挽回的遺憾！