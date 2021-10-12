燈光明亮的街道還是黑暗的小巷？我們大多數人在走路時通常會更喜歡有足夠光線的街道，而不是讓自己冒險進入未知的黑暗小巷裡面，但是如此看似簡單的選擇其實背後是有很大的原因的。

●光線與杏仁核的關係

光線在人類生理中起到重要的作用，光線會調節我們的生理時鐘，也影響我們的情緒和情緒調節功能，儘管光線影響人類情緒和情緒調節的確切機制目前還尚不清楚，但齧齒動物的研究結果也都表示，光線可能對大腦的恐懼和情緒處理中心——即杏仁核，有著至關重要地影響。

來自蒙納許大學(Monash University)和澳洲天主教大學(Australian Catholic University)的研究人員為了要瞭解更多這方面的知識，特別設計了一個使用功能核磁共振成像(fMRI)的人體實驗，以研究光照和黑暗是如何影響大腦杏仁核活動的，他們的研究結果也被發表在開放期刊《公共科學圖書館》上。

該研究表示：「適度的光線比昏暗的光線更能抑制杏仁核的活動，因此可以解釋：為什麼黑暗可能會引起我們更多的恐懼。」

●功能核磁共振成像(fMRI)檢查

這項研究對24名參與者進行了功能核磁共振成像(fMRI)檢查，他們分別暴露在中等光線(100勒克斯)或昏暗光線(10勒克斯)下，功能核磁共振成像(fMRI)讓研究人員通過觀察大腦血液流動以及大腦區域的變化來做比較，接著研究人員發現，當參與者暴露在中等光線下時，他們的杏仁核功能核磁共振成像(fMRI)活動比他們暴露在昏暗光線下時要低。

此外，杏仁核還與大腦中被稱為內側前額葉皮質(vmPFC)的區域相連，該區域是人類涉及到風險、情緒反應和恐懼的處理系統，而這內側前額葉皮質(vmPFC)在杏仁核活動的調節中起到極為重要的作用，特別是在抑制情緒反應方面。

該研究的作者表示：「光線不僅直接抑制了杏仁核的活動，它似乎還增加了杏仁核和內側前額葉皮質(vmPFC)之間的連接，這就可以解釋光線是如何調節大腦情緒的說法。」

●光對於情緒提升的效果

「光線是治療情緒問題的有效工具，我們已經證明，昏暗到中度的光線抑制了杏仁核的活動力並增強杏仁核與內側前額葉皮質(vmPFC)的連通性，不過這也可能可以直接通過改善情緒處理來助於改善光對於情緒提升的效果，並減少與恐懼等負面情緒。」

作者在論文中寫說：「接下來還需要做更多的研究來闡述光線抑制杏仁核活動並增加與內側前額葉皮質(vmPFC)的連接確切機制。」