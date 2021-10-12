振興五倍券於10月8日正式啟用，台北市政府同步加碼推出「振興加碼 電動熊讚」方案，台北市民購買電動機車免用五倍券，就可額外獲得新臺幣8000元的振興加碼補助金，再加上中央政府和台北市政府原有的電動機車汰(新)購補助，最高可獲得2.7萬元補助，期限到今年12月31日為止，台北市民可以好好利用本次振興加碼所帶來的額外補助，用最經濟實惠的價格購買電動機車。

振興加碼電動熊讚方案，汰購電動機車最多共可取得27,000元補助。(資料庫照片)

按照「振興加碼 電動熊讚」方案，台北市民汰購電動機車最多共可取得 27000 元補助，新購電動機車最多可享有 19000 元補助。若以輕型電動機車類別中售價最便宜的 Gogoro VIVA BASIC 車款計算，原價為 49980 元，現在台北市民最低只要 28980 元就可以輕鬆入手一台全新電動機車。

SMAT 秘書長郭錦程表示，國際能源總署 IEA 在 2020 年電動車輛展望報告中，肯定電動車輛是減少人口稠密地區空氣污染的關鍵技術，也是實現「能源多樣化」和「減少溫室氣體排放目標」的重要選擇。所以今年年初台北市政府一口氣公布未來三年的電動機車補助方案，同時訂出 2030 年台北市電動機車占比要突破 30% 的目標，不但具備政策穩定性，更是有魄力的前瞻作為。現在再度宣布電動機車的加碼補助方案，不只是拚振興，更顯示台北市政府要透過電動運具發展，帶來環境改善的效果，這將嘉惠全台北市民，也展現台北市減碳決心，呼應全球 2050 淨零排放的願景目標。

郭錦程也呼籲，2050 淨零排放的共同願景，台灣不應置身事外，從政府部門、產業界到民間機構，將引爆新一波「淨零轉型」的浪潮。因此 SMAT 也期待政府提出更積極的策略性目標，共同因應今年11月舉行的2021 年聯合國氣候變遷大會後全球淨零轉型的積極變化，並且加快台灣運具電動化的推動腳步。