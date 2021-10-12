針眼是種常見的眼皮發炎疾病，患處會明顯局部紅腫，觸壓能感覺到小硬點並有痛感，接著一兩天後漸漸長出膿包。大家口耳相傳，讓針眼快點好的高招，是用手拉扯長了針眼的眼尾。這一招真的有用嗎？眼科醫師林友祺指出，真的有用！但前提是拉眼角之前，要先將手清洗乾淨。

台語稱為「目尖」的針眼，正確的醫療名稱是麥粒腫，這是常見的眼皮腺體的炎症。因為人的眼瞼中有腺體與睫毛，健康時，腺體的分泌及排泄皆正常，細菌就不會在眼瞼繁殖致病。當睫毛或腺體感染細菌而發炎，就會化膿長成膿包，變成「針眼」。

針眼的臨床症狀，先是患者感覺眼皮局部紅腫、合併抽痛或腫痛，若是觸壓會摸到有痛感的小硬塊；隨著感染加劇、紅腫範圍擴大，原先的小硬塊會形成膿包，最後會往外由皮膚或向內由結膜破出排膿。

麥粒腫是一種平常人眼皮都可能發生的眼皮腺體的炎症，俗稱針眼。(圖/梁惠明攝)

●5大原因 恐誘發針眼

1.用眼過度：

使眼睛四周的眼輪肌收縮，而把腺體開口堵塞。

2.細菌感染：

不乾淨的手去揉眼睛，造成細菌從腺體開口處入侵。

3.食物過敏：

如嗜食海鮮、巧克力等而引起過敏。

4.免疫力低下

身體感到勞累或免疫力低下時，引起內分泌失調。

5.皮脂腺分泌旺盛：

如吃太多油炸物或是含油量較多的食物。

●拉眼角讓針眼好得快？關鍵是幫助受阻油脂排出

臨床上治療針眼，若病況仍屬早期，會先給予抗生素眼藥水或藥膏擦拭。林友祺醫師指出，此時醫師也會建議用徹底洗手清潔過後的手微拉患眼的眼角，幫助緩解。

拉眼角讓針眼快好的原理，是因為針眼其實就像是個膿包長在眼瞼板，微拉眼角的時候，能促進眼瞼板的開口暢通，可以幫助膿液排出，就能讓針眼好得快些。但前提是，拉眼角前一定要先將雙手洗乾淨，以免不潔的手指造成更嚴重感染。

林醫師也提到，微拉眼角前可以先熱敷眼睛，同樣也有讓眼瞼板順暢的效果，也能稍微緩解疼痛。

不過如果症狀較嚴重，針眼已形成明顯膿包，醫師就會進行切開排膿的小手術。但患者切勿自己使用未經消毒的針去挑破膿包，以免細菌感染，造成蜂窩性組織炎。

●避免復發 生活保養是關鍵

若是生活習慣不改，針眼很容易反覆發作，保養重點包括：

1.視力不良者須配戴合適的眼鏡，以免常用力眨眼睛，使腺體開口逐漸被分泌物堵住。

2.少吃油膩食物，花生也要適量或少吃，這些食物會使眼瞼的分泌物更多。

3.平常多注意眼睛清潔。尤其常化眼妝者，務必要徹底清潔眼瞼。

4.控制用眼時間，30分鐘就要休息，不要使眼睛過度疲勞。

5.日常熱敷，幫助眼瞼腺體暢通。