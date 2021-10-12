你喜歡喝咖啡嗎？南韓首爾大學近期發表一項跨國研究成果，發現喝咖啡能讓亞洲人死亡風險下降24~28%，是第一次有研究證實飲用咖啡對於亞洲人種的功效。

《韓聯社》報導，首爾大學食品營養學系和醫學院預防醫學教師聯合研究小組，在10日發表最新研究成果。這項研究針對針對參與亞洲生物資料庫聯盟（Asian Cohort Consortium，ACC）的南韓、日本、中國以及新加坡等4國的33萬人進行了長達12.5年追蹤研究，結果發現多喝咖啡有顯著降死亡風險的效果。

在此之前已有相關研究證實喝咖啡對於歐美人群的果效，得出與本項研究相似的結果。而本次研究是首次有研究證實喝咖啡對於亞洲人種有益處。

共有來自4國共38位研究人員參與本次研究，其成果發表於《國際流行病學期刊》（International Journal of Epidemiology），研究比對了每天喝1~3杯、3~5杯以及5杯咖啡以上的3類人群的死亡風險。

結果發現，每天喝1~3杯咖啡的男性，死亡風險比不喝咖啡者低了22%，3~5杯、5杯以上的族群的死亡風險則是降低24%。在女性中，每天喝1~3杯、3~5杯、5杯咖啡以上者，對比不喝咖啡者的死亡風險分別降低20%、35%、28%。

至於喝咖啡何能降低死亡風險？研究人員指出，是因為咖啡含有綠原酸（chlorogenic acid，又稱咖啡單寧酸）、咖啡因、葫蘆巴鹼（trigonelline，是咖啡苦味的重要因子）、鎂元素，具有抗氧化、抗炎症的功效，還可以調節血糖水準。