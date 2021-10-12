安妮觀賞WANGLILING 2022春夏大秀。（臺北時裝週提供）

唐綺陽觀賞WANGLILING 2022春夏大秀。（臺北時裝週提供）

林鶴軒（大鶴）、劉冠廷一同觀賞WANGLILING 2022春夏大秀。（臺北時裝週提供）

知名網路節目主持人邰智源、坤達，近期為節目走上台灣時裝設計師品牌WANGLILING 2022春夏大秀的伸展台，首度走秀的坤達一套接著一套換裝走完全程，笑虧「邰哥只算走半場，整場都是我在走。」而邰智源也自嘲「他（坤達）負責撐場，我負責勘場。」作為壓軸登場的邰智源，走到一半繞過坤達往回走，不時隨著音樂搖擺的俏皮模樣，也惹得黃子佼、唐綺陽、林鶴軒（大鶴）、劉冠廷等人笑聲連連。

坤達為WANGLILING首度登上伸展台。（臺北時裝週提供）

首度走秀的兩人不怕跌倒，甚至自嘲「我們這種高度不需要害怕跌倒。」首次走秀的坤達卻不緊張，「因為燈光太亮其實也看不太到人，所以也不太緊張。」而本想想穿坤達身上的洞洞裝、甚至上空走秀的邰智源，被設計師汪俐伶、坤達兩人阻止，也特此放話「體脂減到12就脫上衣走秀。」

本季拆解電的性質與元素，加入搶眼的螢光綠呼籲永續環保。（臺北時裝週提供）

本季拆解電的性質與元素，加入搶眼的螢光綠呼籲永續環保。（臺北時裝週提供）

本季服裝延續上季「鎏風」系列，以動能轉換電能的想像，融合品牌核心的光影效果與二元性特色，拆解電的性質與元素，玩味新舊材質、色彩與光影，另外本季也首次加入「螢光綠」，以搶眼的顏色呼籲大眾在環保永續課題上出一份力。在本次服裝細節上，運用榫卯技術將布料透過閃電卡榫組合，帽飾部分則與台灣獨立帽飾設計師Winnie Lin 林孟君製作與服裝細節相稱的帽飾。