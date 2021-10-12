圓規颱風來勢洶洶！受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局針對全台12縣市發布豪、大雨特報，其中宜蘭、台中超大豪雨。預估今天白天之後雨勢才會稍緩，清晨到上午之間將解除海上颱風警報，但東半部地區仍會持續降雨，民眾要嚴防坍方落石溪水暴漲發生，盡量減少山區海邊活動。

受圓規颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區及台中市山區(和平區鄰近宜花交界處)有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、花蓮縣地區及新北市山區有局部豪雨或大豪雨，新竹縣、南投縣、台中市、屏東縣山區及臺北市、新北市、桃園市、台東縣地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新竹地區、恆春半島及高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區：台中市、宜蘭縣。大豪雨地區：新北市、花蓮縣。

氣象局預估，昨、今日兩天的總雨量，在宜花東山區可以到500至800毫米左右，宜花東平地也有300到500毫米；北部地區及恆春半島約150到300毫米之間；至於西半部地區，雖然整體的降雨比較不明顯，但是在西半部中央山脈鄰近花東山區的部分，也會出現小範圍約200到500毫米的降雨。

溫度方面，今天桃園以北及東半部高溫29、30度，新竹以南高溫約32至34度。各地低溫約24至26度。

紫外線方面，今天澎湖縣為「過量級」，基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及連江縣為「中量級」，其他縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，據環保署資訊，今天北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門及澎湖地區為「良好」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。