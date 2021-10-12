如同大西洋北冰洋是美俄潛艇追逐鬥智場域，美中在南海水面上的對峙之外，水下的鬥法更加激烈。美軍在此部署最頂級的水下武器，對中國在南海的軍事活動是一大威脅，尤其是以海南島為基地的中共航空母艦與核動力潛艇。海狼級潛艇事故曝光了美國在南海的水下軍事部署，也反映出美國拉攏澳大利亞成為其南海戰略的核潛艇夥伴的原始動機。

美國海狼級康乃狄克號(USS Connecticut SSN-22)核動力潛艇在南海發生撞船事故，顯然撞得不輕，雖然可能沒有撞到其他船隻，但受損狀況必須上浮航行才能安全地前往關島，否則不會在拖了5天之後才對外公開。至於撞到什麼會受損不輕，各種猜測很多，包括水下無人潛航器、海底礁石、水下油氣探勘設施、墜入海床的大型貨櫃或沉船等說法。美方不公布詳情，可能是怕撞船原因會讓美國海軍感到難堪。

以美軍海狼級潛艇的性能，目前中國在南海部署的主動與被動式反潛探測系統還很難偵測與鎖定，是在南海活動的中共核潛艦與航空母艦的重大威脅。圖為康乃狄克號核潛艇。（圖／美國海軍)

康乃狄克號是美國最先進的海狼級攻擊核潛艇，原設計是為追趕前蘇聯的阿庫拉級(Akula-class)核潛艇，首艦還沒造好蘇聯已經解體，最後只造了3艘就停工，原因是造價太高，當年完工時每艘造價高達35億美元，而當時的雷根號航空母艦造價也不過50多億美元。海狼級建造計劃放棄後，美國海軍改用維吉尼亞級，只要一半的造價，卻也能擁有大約7成的能力，在現階段來說還是相當實惠的。

蘇聯解體後冷結束，性能超強的海狼級潛艇雖然只有3艘，可說無用武之地，2008年這3艘核潛艇的母港由美國東海岸轉至西海岸華盛頓州基薩普─雷默頓(Kitsap-Bremerton)海軍基地，這項轉移顯示美軍的戰略方向由在北大西洋抗衡俄羅斯，轉為在印太地區對抗中國。而其主要的行動區域，顯然針對是中共部署核潛艦與航空母艦的南海，加上近年來中共在南海島礁大量建造機場與軍事設施，此海域正是目前美中戰略競爭的最前沿。

美國海狼級康乃狄克號核動力潛艇在南海撞船，顯然傷得不輕，其受損狀況必須上浮航行才能安全地前往關島，否則不會在拖了5天之後才對外公開。（圖／美國海軍)

以海浪級潛艇的性能，目前中國在南海部署的主動與被動式反潛探測系統還很難偵測與鎖定，它的下潛深度、靜音、水下航速與線導魚雷都是目前各國潛艇中最優秀的，大概只有俄羅斯的亞森級能比擬。再加上它具備反艦導彈與巡航導彈發射能力，是在南海活動的中共核潛艦與水面航空母艦的重大威脅。

「堡壘海域」是冷戰期間蘇聯海軍提出的一個概念，指國土外圍海域防衛的最前線，南海平均水深1212米，中部是一個深度在4000米左右的海盆，最大水深達到5567米，為執行戰略威懾巡航任務的中國戰略核潛艇提供了充足的垂直機動空間，同時也是中國遠洋艦隊與航母戰鬥群最理想的集結海域。因此不論是做為防衛本土的堡壘海域，或是打造藍海海軍的戰略腹地，南海都是中共海軍未來必須掌控的區域。而它正處於國際重要貿易水道，因此也是美國與西方國家必須保它持暢行無阻的國際經濟命脈。

康乃狄克號核潛艇抵達關島後，已開始進行維修。（圖／美國海軍檔案照)

對中共而言，不只是海狼級在南海構成威脅，以現在加緊建造海狼級次型的維吉尼亞級來說，也給中共海軍在南海活動造成相當大的壓力。目前中共空中反潛能力發展雖然快速，但仍相對有限，美國受限於距離遙遠，正積極拉攏亞太盟友加入對抗中國的陣營，甚至已敲定為澳大利亞建造核潛艇，未來這些核潛艇必然也會加入美軍在南海的行動，無怪乎北京對此事特別惱火。