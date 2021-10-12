美台國防工業會議登場，代表國民黨出席發言的美國山姆休士頓州立大學副教授翁履中表示，國民黨未來會做印太區域負責任安全夥伴，年底前也將成立駐美辦事處，增進與美方溝通。

美台國防工業會議10月10日至12日在華府臨近的維吉尼亞州登場，台灣軍方人員與產業代表因疫情因素未參加，原本規劃前往的國民黨前主席江啟臣也事前取消，國民黨改由翁履中代表出席發言。

根據主辦單位美台商業協會（US-Taiwan Business Council）提供的講稿，翁履中今天在午餐餐會上發表演說，說明國民黨國防政策與對台灣國安挑戰的評估，並代表10月5日甫上任的國民黨新任主席朱立倫向美方致意。

翁履中表示，台灣國防與軍隊建設主要重心，應放在「避免敵方做出對台灣發動戰爭的決定」。國民黨的立場是不做區域麻煩製造者，而是成為印太區域負責任的安全夥伴，且認為所有軍事訓練、演習、研發、採購與投資都需符合兩大要求，包括提高避免軍事衝突成功機率、打造可續性戰鬥能力。

隨著美中兩大強權競爭加劇、印太區域緊張情勢升高，翁履中指出，國民黨相信台灣國防預算有提高的空間，但花費應取得平衡，包括在確保目前系統可用性與添購新系統之間。

翁履中也在致詞中說明國民黨2024年重返執政計畫。他說，在美中進入長期戰略競爭，民進黨政府又沒有能力透過有意義對話，確保兩岸關係穩定之際，國民黨會致力承擔維繫台灣海峽和平與穩定的責任。

為確保與美方溝通順暢，翁履中表示，朱立倫上任後隨即召集美台關係專家，組成國民黨國際事務工作小組，未來成員將輪流擔任「主席特使」，率團訪美。國民黨也計劃年底前成立駐美辦事處，增進與美國官員、國會、智庫與大專院校溝通，說明國民黨政策立場。

此外，翁履中指出，由於缺乏國安戰略，台灣國防戰略規畫與軍事現代化努力長期被外界認為「迷失方向」。為解決此問題，國民黨將組成專家工作小組，撰寫台灣「國安戰略準則」，並在明年九合一選舉後推出，作為國民黨2024年總統選戰的基礎。

談到台海情勢，翁履中表示，2027年將是台灣關鍵時刻。他說，美國前印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）曾指台海6年內可能發生戰爭，中國國家主席習近平去年慶祝中共建黨百年也提到2027年建軍百年奮鬥目標，2027年同時也是習近平擔任中共總書記第3任期的最後一年。

翁履中說，目前尚不確定習近平會不會在卸任前試圖解決「台灣議題」，但他可能透過對台灣發動戰爭，合理化他尋求第4任期的意圖。（編輯：張佑之）1101012