日本女團AKB48出身的阿部瑪利亞，前年自「AKB48 Team TP」畢業後，隨即被麥卡貝網路電視招手網羅，並加入經紀公司旗下網路節目《木曜4超玩》，與邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱共同主持。單飛後，阿部瑪利亞星途大開，她除了多次公開感謝戰友們的照拂，本刊發現，本名李俊傑的《木曜》製作人「陳百祥」，私下也對她照顧有加，經常上演溫馨接送情，讓獨自在台打拚的阿部瑪利亞一點都不孤單！

前往牽車的路程，阿部瑪利亞與陳百祥邊走邊聊，看得出交情不錯。（圖／本刊攝影組）

8月26日深夜11點半左右，本刊直擊阿部瑪利亞與一名身穿輕便的黑衣男子一起走出麥卡貝所在的大樓，走到附近的停車場取車。本刊記者觀察，2人手上拿滿雜物，雖然一路有說有笑，看得出關係非常熟稔，但全程保持「相敬如賓」的社交距離，並沒有多餘的肢體互動。仔細一看，這名黑衣男不是別人，正是《木曜4超玩》的製作人「陳百祥」。

護送女方到家門口，陳百祥忽然下車查看路邊的車況。（圖／本刊攝影組）

接著2人坐上一輛售價484萬元起的保持捷純電動車Taycan 4S，約莫10分鐘車子在阿部瑪利亞的居住的社區外臨停，負責駕車的陳百祥先是下車走動一會，中途曾讓路給來向車輛之外，雙方在車上暢聊長達40多分鐘，直至次日0點23分，女方才下車並從後座取走東西後進門，陳百祥則獨自駕車回到自己的住處。

雖然夜色愈來愈深，但2人依舊有聊不完的話題，在車上共處逾40分鐘。（圖／本刊攝影組）

本刊記者觀察，2人對話期間，陳百祥幾乎全程將手放在方向盤上凝視前方，反倒是阿部瑪利亞不時側身望向對方，不知是否是請求製作人針對工作指點迷津。此後，本刊又分別在9月2日、23日，目擊阿部瑪利亞搭乘陳百祥的便車回家，但雙方都沒有出現越矩行為，看來是非常要好的同事關係。

暢談完畢，阿部瑪利亞獨自返家，陳百祥也駕著愛車回家。（圖／本刊攝影組）

阿部瑪利亞2017年底毅然決然來台發展，她曾因為和經紀公司產生糾紛，一度後悔想打道回府，好在單飛加入新公司，她在節目中展現出有別於舞台上的反差萌，反而圈粉無數，不僅如願發行個人首支中文單曲，代言業配等邀約更是如同雪片般飛來。

9月2日本刊記者再度直擊2人一起下班，手上拎了不少東西。（圖／本刊攝影組）

9月23日深夜，阿部瑪利亞離開麥卡貝，仍由陳百祥接送返家。（圖／本刊攝影組）

也因為隻身在異鄉打拚，木曜大家庭對她更是格外照顧。搭檔溫妮、泱泱就曾公開爆料，邰智源身為團隊中的大家長，對阿部瑪利亞最為關照，邰智源也大方坦承經常接送她上下班，「我這個人是這樣，尤其是對初來乍到的外國朋友，最主要的是幫她省點車費。」

阿部瑪利亞2019年加入《木曜》，因獨自在台發展，主持群們都對她很體貼。（圖／翻攝自阿部瑪利亞IG）

即將邁向26歲的阿部瑪利亞，過去曾透露在團體裡想戀愛只能偷偷來，導致她長達10年空窗，來台後她認識不少台灣男性，卻因對語言沒自信進一步發展。但她坦言受偶像炎亞綸主演的偶像劇影響，希望未來對象是CEO類型的男性。雖然至今仍未找到真命天子，但她之前有邀請網紅蛇丸共同拍攝一日約會初體驗，扮演彼此的另一半過過乾癮，足見她對戀愛的期待與憧憬。

離開團體單飛，阿部瑪利亞加入麥卡貝娛樂，製作人陳百祥對她非常照顧。（圖／翻攝自陳百祥IG）

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