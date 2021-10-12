一架小型飛機今天在加州聖地牙哥（San Diego）距離一所高中僅幾個街區遠的地方墜毀，造成至少2人喪生，另外2人受傷，並摧毀數棟住宅。

事發地點所在的加州桑蒂（Santee）市府在社群網站推特（Twitter）上說，飛機墜毀引發的大火摧毀至少兩棟房屋。

推文同時指出，「今天約正午12時左右，一架小型雙發動機飛機墜毀撞擊桑蒂兩棟住宅」。

國家廣播公司聖地牙哥分台指出，出事的是一架賽斯納（Cessna）C340型雙發動機飛機，原本要從聖地牙哥蒙哥馬利機場（Montgomery Field）飛往亞利桑那州育馬（Yuma），途中發生問題試圖降落在鄰近一所高中的吉勒斯皮機場（Gillespie Field）。

路透社報導，目前還不清楚機上有多少人員。

墜機事故引發數輛汽車起火，所幸獲消防人員在火勢波及其他住家前撲滅。目前證實2死，另外2人送醫。

3個街區外的聖塔納高中（Santana High School）在推特表示，在校學生「平安無恙」。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1101012