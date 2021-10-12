第11輪公費新冠疫苗首度採分流措施，昨開放輝瑞／BNT第一劑預約，今上午10時再度開放AZ第二劑，此輪約有97萬人符合資格，原則上7月22日前已接種第一劑AZ的18歲以上民眾都可預約，而第11輪疫苗不論BNT或AZ都在明日中午12時收單，提醒民眾於時間內完成預約。

為避免1922預約平台再度當機，第11輪採取分流預約制，昨日上午10時開放第一劑BNT預約，今上午10時再開放AZ第二劑，有2類人符合施打資格，包括7月22日前已接種第一劑的18歲以上民眾、7月30日前已接種第一劑的54歲以上者都可上網預約，此梯次約有97萬人符合資格。

新冠公費疫苗目前開放到第11期上網預約。（圖／指揮中心提供）

同時BNT第一劑也持續開放預約，資格為10月6日中午12時前完成意願登記，包括45歲以上、22歲至12歲及18歲以上有重大傷病的第九類者皆可上網預約。第11輪的BNT及AZ疫苗預約截止日，皆為明（13）日中午12時，開打時程為15日21日。

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