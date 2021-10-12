這波由颱風外圍環流帶來的間歇性降雨，一兩天內仍不會趨緩。中央氣象局預計今天上午解除海上颱風警報；但「圓規」城府極深，尾巴藏了一個大雨梗，警報解除後的天氣，相當不穩定。氣象專家吳德榮提醒，東半部嚴防「致災性降雨」，務必小心！

根據氣象局統計，11日凌晨起至12日清晨7點，降雨最多的地方集中宜蘭、花蓮，宜蘭翠峰湖、太平山累積雨量約700毫米；花蓮秀林鄉、富里鄉也有近500毫米。氣象局持續發布豪雨特報，宜花一帶和新北山區有豪雨，宜蘭及台中山區甚至有超大豪雨機率。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指「圓規」受太平洋高壓導引，即將進入南海，朝海南島前進。由於颱風外圍環流範圍非常大，就算警報解除了，迎風面宜蘭、花蓮、台東的「致災性降雨」，並不會馬上停歇。

最新模式模擬，明起「圓規」遠離，天氣尚未好轉，全台各地仍有局部降雨機率，東半部有明顯雨勢。周五（15日）起降雨趨緩，天氣逐漸好轉。周六（16日）將有入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，空曠地區低溫下探16度，有感轉涼。