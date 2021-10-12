封測龍頭日月光投控(3711)受惠封測業務持續暢旺、電子代工（EMS）業務成長動能增溫，帶動2021年9月及第三季合併營收同步「雙升」改寫新高。在旺季需求持續暢旺下，法人看好日月光投控第四季合併營收再創新高，全年可望順利賺逾1股本。

日月光投控公布2021年9月自結合併營收537.35億元，月增6.51％、年增達22.33％，改寫歷史新高。其中，封測業務303.28億元，雖月減0.73％、仍年增達32.67％。電子代工業務236.02億元，月增達17.66％、年增7.5％。

合計日月光投控第三季自結合併營收1506.64億元，季增達18.7％、年增達22.3％，同步改寫歷史新高。其中，封測業務900.93億元，季增達14.06％、年增達25.44％，電子代工業務611.16億元，季增達24.35％、年增達15.04％。

累計日月光投控前三季合併營收3970.6億元、年增達21.02％，續創同期新高。其中，封測業務2428.48億元、年增達17％，電子代工業務1579.47億元、年增達25.08％，雙雙改寫同期新高。

法人先前預估，日月光投控第三季封測營收可望季增達11～14％、電子代工營收季增達36～40％，使集團第三季營收季增逾20％、改寫新高。實際結果封測表現合乎預期、電子代工則因缺料而低於預期，但9月動能已明顯復甦，使第三季合併營收仍順利創高。

展望後市，日月光投控先前表示，客戶封測訂單需求強於預期、動能持續至2022年，看好下半年投控營收及獲利率將逐季提升，全年營益率提升幅度可望超越目標2.5～3個百分點的高標，明年首季營運亦將優於季節性水準。

日月光投控執行長吳田玉先前指出，長期服務協議已延伸至2023年，重複下單及存貨控管狀況應屬於局部及暫時性現象，對整體業務動能影響有限。擴產則需考量整體及均衡供給永續性，預期供需狀況最快2023年才有機會達到平衡。