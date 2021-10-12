《不斷更新》桃園復興區今停班課 台東2小學也停 07:492021/10/12 中時新聞網 王嘉慶 、 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受颱風影響，花蓮今停班課，桃園復興區跟進。（花蓮縣政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受「圓規」颱風外圍環流影響，今3縣市停班課，分別為花蓮、金門、馬祖。桃園市復興區公所緊急宣布，由於山區風雨交加，為顧及人員安全，復興全區今停止上班、上課一天，請民眾注意自身安全。 另台東縣金峰鄉嘉蘭國小、海端鄉霧鹿國小，也於上午宣布今停課一天。 花蓮山區近2千人撤離 秀林鄉、萬榮鄉今晚停班課 圓規颱風甩尾挾雨彈！12縣市警戒 宜蘭、台中超大豪雨 #圓規 #颱風 #停班課 #桃園 #復興 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「圓規」超大環流下午發威 2地迎強風豪雨 風雨最強時刻曝 09:532021/10/11 生活 圓規暗藏「致災密技」 暴雨還沒完！3地最危險 07:352021/10/12 生活 圓規逼近「不亞於陸警颱」 入夜風雨更強 宜蘭防超大豪雨 19:102021/10/11 生活 圓規颱風暴風半徑變大 這時風雨最劇 解除海警時間曝 21:502021/10/11 生活 七都住宅租金 漲幅更甚房價 04:102021/10/12 財經要聞 不斷更新／颱風近逼 繼蘭嶼後 綠島今下午停班課 09:062021/10/11 生活 宜蘭超大豪雨沒停班停課 縣民湧林姿妙臉書求颱風假 23:502021/10/11 生活 未列颱風警戒 百萬救援全民埋單 04:102021/10/12 社會新聞 山友遊祕境 墜谷、困沙洲頻傳 04:102021/10/12 社會新聞 圓規外圍環流強 今明嚴防大豪雨 04:102021/10/11 生活新聞 神明悶太久 兩千進香團訪新營太子宮 04:102021/10/12 地方新聞 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 第11輪AZ今早10點開放預約 符合一條件18歲以上全開 - 生活 圓規颱風甩尾挾雨彈！12縣市警戒 宜蘭、台中超大豪雨 - 生活 五倍券紙本暗藏好康？他曝剩下都去這花：不知道虧大了 - 生活 超猛孕婦！新竹媽媽9年連生8胎 所有小孩換裝要花2小時 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。