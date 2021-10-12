受「圓規」颱風外圍環流影響，今3縣市停班課，分別為花蓮、金門、馬祖。桃園市復興區公所緊急宣布，由於山區風雨交加，為顧及人員安全，復興全區今停止上班、上課一天，請民眾注意自身安全。

另台東縣金峰鄉嘉蘭國小、海端鄉霧鹿國小，也於上午宣布今停課一天。