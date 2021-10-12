孟子的第73代孫女孟慶而(孟孟)，擁有32D上圍好身材，去年穿著爆乳裝出席金曲獎一炮而紅，近來透露收到某網友留言，直言她跟老公將來會離婚，對此，她則是高EQ一句話反擊酸民。

孟慶而透露收到某網友留言：「我會看面相，你跟你老公會離婚，要不要早點離一離好了」，對此，她先是高EQ回應對方：「不好意思，不太可能，我們的感情好到你無法想像」，接著感謝許多粉絲仗義執言在留言處替她反駁，強調自己以前可能會介意，但現在完全不會被影響，也希望所有人不要為她擔心，因為夫妻倆只要能夠存有「互相」關係，婚姻就不會失敗。

孟慶而去年金曲獎露超兇車頭燈爆紅。(圖／本報系資料照)

對此，網友紛紛留言：「先看看他自己什麼嘴臉在幫別人看，令人腦怒欸」、「會這樣說的人，都是刻意隱藏自己心中的自卑感，只敢嗆人說」、「會看面相的怎麼都看不出來自己會被打臉」、「真是不解怎麼會有這種嘴臭的人」、「要相信自己的選擇及眼光」、「真的太白目，一整個心裡只有『關！你！屁！事』四個字」。

孟慶而今年7月接受認識20年、交往3年，同教會的音樂男友Eddie求婚，預計明年4月舉辦婚禮，形式採園遊會或戶外婚禮的方式，根據《ETtoday星光雲》報導，孟慶而和男友早在兩年前就規劃買新婚房，最後選定要價750萬、位於副都心商區的建案，如今已經完工交屋。