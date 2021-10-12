台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波（6248）9月自結營收2.85億元，較8月的2.87億元微降，但較去年同期成長16.27%，累計前9月自結營收為28.12億元，較去年同期成長23.55%。隨著新產能即將加入，對第四季營運展望樂觀。

沛波總經理楊韻蒔表示，9月因工地缺工情況仍嚴峻，客戶工程進度落後導致交貨周期變慢，使得9月出貨量較前一月略降，隨著疫苗施打率增加、疫情趨緩及重啟經濟活動等帶動之下，缺工狀況減緩後，沛波未來營運將重回成長軌道。

沛波表示，今年第三季受雨季及工地缺工影響，致使鋼筋出貨量較第二季下滑，展望第四季，因台商回流建廠需求大增及基礎建設等公共工程推動等，使鋼筋需求持續暢旺，隨著旺季來臨及鋼價維持高檔下，可望進一步推升業績表現，對第四季展望持樂觀看法。此外，位於彰濱工業區之新廠自9月下旬落成遷入後產能擴增，在產能挹注與旺季來臨雙重加持下，將為第四季業績增添助力。