太空人與白襪的系列賽第4戰因雨延期。（美聯社）

太空人被罰了500萬美元還沒學乖？根據白襪中繼投手泰普拉(Ryan Tepera)第3戰賽後對《休士頓紀事報》說的，太空人似乎還在繼續偷暗號作弊。「他們做這種事是很有名的，他們今晚揮棒落空的次數與前兩戰相比就很明顯。」太空人前兩戰是主場分別以6-1、9-4獲勝，第3戰白襪主場以12-6獲勝。

依照太空人2017年作弊的方式，他們透過自家主場的攝影機盜取對方捕手暗號，經過專人破解再傳遞給打者。由於必須使用場地架設的電子裝置，這招只有在主場行得通。

美媒CBS分析，太空人打者的選球能力一向很強，他們前兩戰總計揮棒落空32次，第3戰則是單場22次揮空。面對時速95英里（152.9公里）以上的速球，太空人在前兩戰主場的打擊率與攻擊角度都比第3戰客場更好。

太空人總教練貝克(Dusty Baker)聽了覺得好笑，「他想講什麼都可以啦，我根本沒感覺，對戰白襪之前我從沒聽過這傢伙的名字。我這一生都有人在說我閒話，隨他們去吧。」

貝克嘲笑泰普拉是個小角色，其實泰普拉去年以0勝1敗、3.92自責分率拿到一張國聯MVP選票，意外晉升為「MVP等級」的人物。後來是某位資深作家出來「自首」，表示他眼花按錯了，原本的人選應該是騰納(Trea Turner)。

白襪總教練是身經百戰的傳奇人物拉魯沙(Tony La Russa)，對手若有作弊不可能逃過他的法眼。拉魯沙似乎懶得講太多，「在我看來太空人是很強的對手，如此而已。」