劉詩詩和吳奇隆是演藝圈模範夫妻，結婚6年感情依舊幸福甜蜜，近日夫妻倆被陸媒捕獲低調到醫院，引起外界揣測是不是有喜了？但劉詩詩粉絲團隨後出面闢謠，解釋她只是去打流感疫苗而已，不用太大驚小怪。

根據陸媒釋出的影片，劉詩詩和吳奇隆穿著樸素現身醫院，夫妻倆全程沒太大互動，上車前吳奇隆還環顧四周，看起來小心翼翼，因此也讓人好奇，他們排開繁忙工作來醫院，是有什麼事情，還傳出劉詩詩懷二胎了。

劉詩詩和吳奇隆低調現身醫院。(圖／翻攝自微博)

對此，有粉絲在劉詩詩超話闢謠，透露她是「打流感疫苗去了」，替女神澄清懷孕傳聞。其實，劉詩詩和吳奇隆結婚4年後懷孕，前年生下一子「步步」，就把重心放在育兒上，拍了《親愛的自己》、《流金歲月》後，已1年多沒接新作品，讓粉絲都頻敲碗希望能快點看到她的新戲。

而吳奇隆近年來也是因為妻兒，減少拍攝需要耗費較多時間的戲劇，轉攻綜藝節目，他也曾在節目裡透露，每天都會親自接送兒子上下學，「最近最大的工作就是在家裡陪小孩玩，這是最幸福的時光了」。