「圓規」颱風雖逐漸遠離，但後面的尾巴仍持續為台灣地區帶來猛烈雨勢，東部尤其為甚。花蓮縣昨宣布今停班、停課，結果鄰縣台東、宜蘭還是得上班上學，民眾湧入台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙臉書，一面倒開罵！

一聽到花蓮宣布停班課，自己縣長卻毫無反應，台東、宜蘭人昨晚一肚子火，湧入縣長臉書開譙，「池上風大雨大，隔壁富里（花蓮縣）都停班課了，明明就在隔壁而已，標準怎麼差那麼多」、「宜蘭雨下多大縣長知道嗎」、「為什麼一樣東部，只有中間的花蓮放假」。

根據中央氣象局風力預測，12日並未達到停班、停課標準，且氣象局8點半解除「圓規」海上颱風警報，考量風力減弱，因此宜蘭、台東做出照常上班、上課的決定。

花蓮相對彈性，縣府引用《天然災害停止上班停止上課作業辦法》第4條，累積雨量已達停止上班、停止上課標準；又依據同辦法第7條，縣內多條溪流河川已達土石流警戒，恐有致災之虞，故宣布12日停班、停課。