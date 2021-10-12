振興五倍券正式上路後，民眾也相當期待各部會推出的加碼券，除好食券為10/29前選擇數位綁定者可免費獲得，其他7種加碼券今（12）日起將進行為期4周的抽籤，首先登場的是今日上午10時30分進行抽籤的交通部「國旅券」，以及下午15時30分抽籤的原民會「i原券」，面額皆為1000元。

有關加碼券抽籤規則、如何得知中籤呢？以下為《中時新聞網》特別整理相關資訊：

★登記時間：各加碼券於10/12至11/05共4周進行抽籤，周周抽。活動期間每周五23:59截止加碼券登記，週六00:00以後登記者，將參加次一周抽籤活動。

各加碼券抽籤時間。其中「好食券」為10/29前數位綁定者皆可獲得。(製圖/陳友齡)

★每日抽籤券別：

周二上午：國旅券（1000元）、下午：i原券（1000元）

周三上午：農遊券（888元）、下午：藝Fun券（600元）

周四上午：動滋券（500元）、下午：客庄券（500元）

周五上午：地方創生券（500元）

★抽籤規則：每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

★如何知道有沒有中籤：上午10:30抽籤，當日下午17:00會公告並發送中籤簡訊；下午15:30抽籤，隔天上午08:00會公告並發送中籤簡訊。

（資料來源：五倍券官網）