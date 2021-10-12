受到圓規颱風外圍環流影響，雨彈從昨晚持續狂炸到早上，北部、東半部、屏東及相鄰山區雨勢明顯，宜蘭縣、花蓮縣更在清晨近6點一度發布大雷雨國家告警訊息，氣象局長鄭明典今凌晨po出雷達回波圖，指出現特別紅的線狀回波，提醒狂風暴雨來臨，讓不少花蓮人超有感，「雷超大超近，花蓮人幾乎都醒了」、「太可怕啦，直接被雷聲嚇醒」。

圖為衛星雲圖，受圓規颱風外圍環流影響，台灣被一大坨紫爆的對流雲系覆蓋。(翻攝自氣象局)

鄭明典今晨3點多在臉書發文，並po出雷達回波圖，指出花蓮外海出現一條紅色的「線狀回波」，前緣特別紅，連續呈線條狀。當這種回波通過時，會有狂風暴雨的感覺，這種特徵和習慣上稱的颱風螺旋雨帶不同。

沒想到清晨3點多文PO出後不久，竟有許多花蓮人還醒著跑來留言，說花蓮雷聲巨響，風雨超大，被嚇到睡不著，「雷超大超近，花蓮人幾乎都醒了」、「花蓮市區閃電打雷大雨超狂」、「四點左右通過花蓮市，被好大的雷聲吵醒」、「花蓮市目前雷聲作響，猶如白晝，傾盆大雨」、「雨誇張的大」、「太可怕啦，直接被雷聲嚇醒」、「花蓮停課停班是對的」。

氣象局指出，今天清晨5時「圓規」颱風位於鵝鑾鼻南南西方360公里的海面上，暴風圈預計上午通過巴士海峽海域，持續往西朝南海移動，預計上午8點將解除海上颱風警報，今天白天之後，雖然颱風持續向西離開巴士海峽海域，但颱風的外圍環流仍持續帶來強陣風及強降雨，北部、東半部及恆春半島易有大雨或豪雨，尤其台東山區可能有局部豪雨等級以上的強降雨發生，下半天起雨勢將逐漸趨緩。