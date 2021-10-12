振興五倍券上周五（8日）起發放，不過卻陸續傳出民眾領取後有短少、或多一張的消息。近日一名女網友表示，在超商領取五倍券的當下，沒確認張數就回家了，豈知隔天再拿出來確認，透過信封透明方框發現只有4千元，打電話到1988客服，對方僅以「那我也沒辦法」回應，她求助無門，只好自認倒楣。

原PO昨（11）日於臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》指出，上周六（9日）到超商領取五倍券，當下並未從信封的透明處檢視張數，領完簽名就返家，當天晚上看到新聞有婦人的五倍券短少1千元，她雖有想確認自己的五倍券，但又覺得應該不會有問題，就去睡覺了。

原PO說，10日她才將五倍券拿出來，結果從外觀一看，就發現少了一張千元券，在未拆封的情況下，到領取的超商尋求協助，超商店員表示，領取當天沒有確認，因此只能打1988紓困振興專線，而1988的客服說「最近這樣的問題很多，若當下有問題要拆開來看」，但原PO認為之前就是有一名婦人拆開檢查後，就被以「無法處理」為由拒絕更換。

客服人員說，因為原PO提領五倍券後，沒有當場確認，所以沒有辦法更換，在通話過程中，又因為限制6分鐘通話時間到，導致電話硬生生被掛斷，令她無奈地說「很感謝政府發券的美意，我承認自己當下沒確認很粗心，但聽起來很多人遇到相似問題，遇上就只能自認倒楣嗎？」

貼文曝光後，引發上千網友按讚、留言，不少人都認為是原PO當下沒確認，「建議是要當場點清，就跟現金交易一樣」、「簽完名就代表確認無誤，不能離開後又表示缺少」、「我去領的時候，店員有叫我先確認一下金額再離開」、「現場沒確認，什麼都不用講了」、「超商店員都會主動彼此當場確認後才領取的」。