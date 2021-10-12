台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於23日投票，對此，資深媒體人陳鳳馨表示，陳柏惟當選立委後，繼續以網紅身份自我經營，沒有意識到立委的身份，更因身陷多起爭議事件，觸怒台灣基層民眾最基礎的底線；另對於陳柏惟在疫苗加購案時投下反對票，但立法院副院長蔡其昌為其緩頰的說法更讓陳鳳馨聽完痛批，公然說謊。

陳鳳馨11日在政論節目「少康戰情室」上表示，陳柏惟從當選的第一天開始，就繼續玩網紅遊戲，而沒去思考地方上要的是怎樣的立法委員，雖然她認為現在罷免局勢已升高到對決的態勢，可是罷免陳柏惟風氣能夠興起，其實跟陳柏惟沒有認知一個立委要做什麼有很大的關係。

除了陳柏惟沒有認知立委身份外，陳鳳馨直言，還包括肇事逃逸、涉賭等事件，都讓陳柏惟身陷更多爭議，其中陳柏惟投票反對加購疫苗，她認為這是民眾很大的痛，居然逼到蔡其昌公然說謊，這些事情加起來，陳鳳馨直言，陳柏惟觸怒了在台灣基層民眾最基礎的底線，「不要這樣啦，教壞囝仔大小」。

立法院6月18日三讀通過紓困4.0預算案，國民黨團提出的加購4000萬劑充足的國際認證疫苗等案，遭民進黨團和陳柏惟反對，而陳柏惟此舉也遭罷免團體痛批；立法院副院長蔡其昌本月4日力挺陳柏惟時，稱陳柏惟反對採購肺炎疫苗「不是事實」、指國民黨提案要加購的是大陸科興疫苗，所以陳柏惟投下反對票。文傳會前副主委鄭照新痛批，蔡其昌護航陳柏惟也不能說謊，力保中二也不能包庇。