網紅青青臉蛋甜美並擁有傲人E級上圍，去年她捲入仙人跳疑雲，幸好警方已經還她清白。今年6月她到美國拍廣告兼打疫苗，之後更和朋友到歐洲旅行，近日她自曝回台灣前決定去接種第三劑疫苗，但也意外發現胸部似乎變大、內衣變緊，詢問醫生後，對方竟也證實確實有相關案例，令青青嘆算是「弄巧成拙的意外插曲」。

青青今年6月受邀到美國工作，在老闆的安排下體驗了「得來速型」的接種疫苗方式，7月時她接種了第二劑疫苗，當時她分享打第一劑時沒有太大感覺，第二劑時卻開始感覺到疼痛，接種完的「疫苗手臂」也會痠痛，還有腹瀉、頭暈等症狀，至於網上常傳的「發燒、頭痛、嘔心想吐」，她和朋友之間則是沒有出現。

青青緊急就醫後，才知道是疫苗副作用。（圖／翻攝自c.0214 IG）

昨青青再度發文，透露因為國外變種病毒增加，她便動念返台前先去加強第三劑疫苗，沒想到生理期時血量變多，內衣變緊，細查更發覺腋下出現不明腫脹，她第一時間以為是飲食過敏，便急忙跑去看醫生，醫師則解惑說：「會有一成的女性，施打疫苗後會有腋下淋巴浮腫」。

當地醫生進一步跟青青說，因此接種完疫苗若感覺胸部變豐腴算是正常反應，大約4到6周後會消失，她也藉此呼籲若有類似症狀的人別太緊張，「這種現象也只能等待免疫系統慢慢適應啊」，青青更形容，本來以為自己算是弄巧成拙，幸好是不幸中的大幸，而她打完BNT疫苗第三劑跟前面兩劑反應類似，只有隔天有些暈眩，再隔一天就沒事，見此，網友回應：「希望你能多發點文，讓大家知道妳平安，加油」、「小心呀！健康最重要！」、「健康就好，不要要求太多」。

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