桃園市受圓規颱風外圍環流影響12日清晨平地雖然風雨稍歇，但是位在山地的復興區還是有強風陣雨，考量風雨交加恐有不測災情，顧及人員安全，決定12日停止上班上課1天。

復興區長游正英表示，早上6點開始已經緊急通知復興區所有機關、學校，今天上午8點還要進一步成立防颱中心，目前沒有明顯災損，北橫公路（台7線）47K至85.5K（復興區巴陵至宜蘭百韜橋）路段，已於12日晚間7點實施預警性封閉，目前還在評估是否要恢復通車，不過山區風是還是很大，請山區民眾務必小心，目前也不要再上山。