目前颱風位於呂宋島西北側，由於圓規逐漸向西遠離，對台灣近海威脅已解除，氣象局已於8時30分解除圓規颱風海上颱風警報。（取自氣象局）

第18號「圓規」持續向西移動，目前颱風位於呂宋島西北側，由於圓規逐漸向西遠離，對台灣近海威脅已解除，氣象局已於8時30分解除圓規颱風海上颱風警報，然而受外圍環流持續影響，將於9時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於10時30分舉行記者說明會。

氣象局預報中心課長林秉煜表示，由於圓規颱風持續向西移動，颱風現在已經移動到呂宋島西北側，雖然颱風中心逐漸遠離，目前各地風雨浪都還是明顯，尤其宜蘭山區花東大豪雨發生機會，即便已經解除海警，不過外圍環流仍為北部、東半部帶來明顯雨勢，氣象局將在上午9時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，10時30分召開大規模豪雨作業記者會說明。

觀測浪高部分，台灣附近整體浪高在過去8小時都相當的高，風力觀測部分，中部以北、東半部、恆春半島、彭金馬等都觀測到8級以上強陣風，局部甚至有10級強陣風出現，雖然預報上會逐漸減緩，但是北部、東北部、台東、恆春半島、彭金馬等還是會有9-10級強陣風出現。

林秉煜指出，11日至今的累積雨量部分，以宜蘭翠峰湖測站測得751毫米居冠、台中南湖圈谷702.5毫米次之，而屏東、花蓮等測站也測得500毫米以上累積雨量，因此山區土石含水量高，前往務必當心。

此外，由於外圍環流水氣順著東南風進來，宜蘭、花蓮、台東今天降雨還是相當明顯，西半部也有局部降雨，因此氣象局針對整個東半部持續發布豪雨特報，降雨會在晚間逐漸緩和。