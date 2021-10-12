10月12日是巴西黑人聖母阿帕雷西達日暨兒童節，但巴西一項調查指出，約1880萬名14歲以下兒童三餐不繼，其中超過半數生活在極端貧窮中，每天生活費不到1.25美元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，高失業率、經濟危機、社會援助不足和糧食價格上漲等因素，加劇巴西的貧窮和饑餓問題，近2000萬巴西人受影響

，尤其是有孩子的家庭，影響更嚴重。由於兒童正處於發展的關鍵階段，饑餓可能留下長期影響，有時甚至是一輩子。

巴西玩具協會基金會（Fundação Abrinq）估計，至少有910萬名14歲以下兒童生活在極端貧窮中，每天生活費不到1.25美元。實際上，這可能意味著他們處於糧食不安全的困境，因為家庭沒有足夠的錢確保三餐。

基金會健康部門主管歐托尼（Cíntia Otoni）指出，這些孩子早已經生活在糧食不安全的困境中，COVID- 19大流行降低家庭收入，導致情況惡化，生活在極端貧窮的兒童人數增加。

巴西工會間社會經濟研究統計部門（Dieese）指出，目前平均月入一個基本薪（約200美元）的家庭，花費55%的收入只夠買1名成人需要的基本糧食。

聯合國兒童基金會（Unicef）2021年5月完成的一項調查也指出，COVID-19大流行以來，56%的巴西成人收入降低，家中有兒童或青少年且收入減少的成人比例更達64%。

Unicef 駐巴西代表包爾（Florence Bauer）10月6日在巴西兒童科學中心（NCPI）舉行的一場研討會中表示，雖然兒童不是直接受到COVID-19影響的群體，仍因疫情對家庭帶來的社會經濟衝擊，間接受到影響。

包爾還指出，疫情惡化攝入食物的品質，29%的巴西家庭食用更多工業化食品，22%喝更多的含糖飲料，18%攝入更多速食品。

這些食物比較便宜且容易取得，但通常對健康有害，因為沒有營養，只有過量的鈉、糖和脂肪。也就是說，除了沒有為兒童提供新鮮食物中的營養物質外，還促使兒童發展出肥胖、糖尿病和其他長期健康問題。

巴西地理統計局（IBGE）指出，過去12個月價格上漲超過30%的紅肉富含鐵質，是兒童特別重要的營養物質

，缺鐵質（或貧血）可能影響發育，使他們更容易遭受病菌感染。

包爾指出，巴西兒童的營養狀況已經令人擔憂，約1/3的兒童有貧血問題，如果成長階段沒有足夠的營養，可能會對餘生造成健康影響。

聖保羅大學教學研究所（Insper）公共政策管理中心經濟學家費柳（Naercio Menezes Filho）指出，成長發育受阻的兒童日後在求學、覓職和創業等方面，都可能遭遇到更大困難。

費柳表示，貧窮增加，以及COVID-19大流行期間基本保健和教育服務中斷，也可能加劇巴西社會經濟不平等問題，特別是北部和東北部地區處於弱勢的黑人、黑白混血和原住民家庭。

雖然所有社會階層在COVID-19大流行期間都發生失業情況，但大多數被裁員者都是教育程度較低者，就算現在經濟開始逐步恢復，受教育程度較低的群體返回勞動力市場的難度也較大。

父母有無能力為子女提供較好的生活條件，也直接反映在他們相信子女有朝一日能否脫貧。巴西FGV基金會一項調查指出，COVID-19大流行期間40%最貧窮的受訪者中，有11%不相信他們的子女有機會學習和成長。

隨著多數人接種COVID-19疫苗，經濟逐步恢復，基金會經濟學家尼瑞（Marcelo Neri）強調公共政策幫助低收入家庭脫困的重要性，以創造一個機會更平等的社會。（編輯：韋樞）1101012