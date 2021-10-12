【愛傳媒黃珊珊專欄】我在22歲大學畢業後到一家事務所當法務，二個月後律師高考放榜後，擔任實習律師，實習結束當受雇律師，所以我從大學畢業起，沒有一天離開職場，當時雖然我比較想繼續出國唸書從事學術研究，但是命運的安排讓我提早進入職場，到第一線的實戰戰場上直接密集訓練，緊湊且繁重的工作，也造就了現在的我，現在每天早上七點半到市府上班，跟市長一起嗡嗡嗡，晚上十點到家，對我來說一點都不困難！

當律師有很多故事，我的老闆是檢察官退下來，事務所案件以刑案為主，那時常常要跑調查局、警察局和看守所，所以我在三間法院（台北、士林與板橋地院）間飛奔，也練就開車鑽巷弄的本事，成了馬路小英雄，當時我一天最高紀錄開四到六個庭，一個星期最高紀錄開二十幾個庭。

剛開始，沒有經驗的我自己也非常緊張，也沒有客戶敢讓我單獨辦案，老闆帶著我開庭，我每天做案件分析與報告，三個月後我就跟老闆說讓我自己來吧，第一次勝訴時，感覺像得到奧運金牌一樣興奮。

執業律師時有很多令人難忘也很感動的人事物，很多客戶都成了我的朋友，在我決定參選市議員的時候，最大的支持力量是來自這些朋友，他們競相奔走到處拉票，當時我也沒有什麼錢，這群朋友還成立互助會，讓我標會當競選經費，他們也標會後捐給我，然後每個月再慢慢交會錢，我的參選之路就從朋友的幫助下展開，至今我仍然深深感恩在心！

最近在做疫調，和衛生局與健康服務中心同仁每天研究確診個案，要如何疫調與匡列，因為有當律師的經驗，每一個個案狀況我都記得很清楚，同仁都很訝異我為何有這麼好的記性，其實，因為當律師的經驗必須清楚每一個案件的細節，我以前當律師時同一時間承辦上百個案件，每一個個案細節都不能搞錯，萬一在法庭上說錯話怎麼得了！

因為做過很多法律服務，有時在外面碰到來找過我的民眾，我很多已經忘記他的模樣，但我腦袋裡還記得他來找我諮詢時的案件內容，我自己也覺得很奇妙，好像有一個記憶體存在我的大腦裡，有用的時候就可以調資料出來，所以我很喜歡當律師，很喜歡像福爾摩斯一樣追根究底，把真相追出來，但是當律師還是有很多無奈，尤其是法律不合時宜造成的不公不義，有時感到無能為力，所以我想當修改法律的人，才選擇從政！

當律師那六年是我人生歷練最精彩的時候，我必須瞭解並參與各行各業的業務與細節，見識各種場面與解決各種糾紛，所以我很年輕就很老成，而且很兇悍，也因為有那段歷練，所以我更珍惜簡單的生活！

例如：有些當事人家裡很有錢，但兄弟姊妹爭奪遺產找律師打官司，吵得不可開交，親人反目成仇，互相告來告去，甚至影響到下一代，真的不值得！我常常想，像我這種外省第二代，因為家裡根本就沒有什麼祖產，當然也沒有遺產可以吵，反而比較開心與快樂。

我常常跟來找我法律服務的民眾勸說，退一步海闊天空，親情應該比金錢更珍貴吧，也正因為我看過太多人與人之間的紛爭與糾纏，大部分都是一念之間的事，所以我告訴自己，要盡量保持自在與豁達、客觀與理性，人生才會更快樂！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。