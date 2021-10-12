「補教天后」陳子璇去年與補教天王高國華9年婚姻畫下句點，目前轉往大陸教育界發展，近來分析兩岸學生的差別，雖然都一樣調皮、單純，但台灣男學生作風較大膽，甚至會直接詢問三圍，對此，她透露都用一個妙招讓學生一秒閉嘴。

陳子璇表示大陸學生與台灣學生相較下，尺度可說是相對保守，像是台灣高中男學生，下課會跑來當面問她三圍，通常她都以「問私人問題只能用英文發問」制止對方，由於男學生不會說或不想說英文，就會乖乖閉嘴不再追問，但也有男學生會問她年齡和感情狀態，她則直接表示：「不能問女人的年齡和體重，因為這是女人的祕密」。

陳子璇原以為能讓對方知難而退，沒想到事隔幾日之後，又繼續追問她私人問題，甚至大膽要求看她卸妝後的模樣，讓她直呼：「簡直不敢相信，這些孩子真是太懂了，問的問題簡直都是拳拳到位，每個都是女人的祕密」，沒想到後來更直接要求：「老師，妳的瀏海可以撩起來给我看嗎？」讓她哭笑不得表示：「一群屁孩！將來很懂得怎麼惹毛一個女生」。

陳子璇去年與補教天王高國華9年婚姻破局，兩人雖然無緣當夫妻，不過私下仍是好友，之前中秋節時透露想許2個願望，一是希望疫情趕快結束，二是希望新戀情可以開花結果，雖然不知道選擇誰，透露出感情正處於「友達以上，戀人未滿」的狀態。