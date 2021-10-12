美國海軍核工程師企圖將美國核動力潛艦的設計機密賣給外國，專家根據法庭文件的細節，指出這個外國可能是與美國友好的國家，不是敵對國家。

美國海軍核工程師企圖將美國核動力潛艦的設計機密賣給外國。

42歲的美國海軍核工程師托貝（Jonathan Toebbe）及45歲的太太黛安娜（Diana）因企圖將美國「維吉尼亞級」（Virginia class）核動力潛艦的設計機密賣給外國，經過美國聯邦調查局（FBI）探員超過半年的臥底追查，夫妻倆已在10日被捕，他們被控違反「原子能法」（Atomic Energy Act）等間諜相關罪名，將於今（12）日出庭應訊。

《紐約時報》（New York Times）報導，雖然俄羅斯、中國大陸等長久以來都試圖掌握美國核動力潛艦的設計細節，不過根據法庭文件，部份專家認為這起交易可能是鎖定與美國友好的國家，並非敵對國家。

報導指出，FBI及美國司法部並未指控這個外國國家取得了任何機密資訊，不過托貝在核子工程方面擁有高級機密權限，他也曾在美國海軍最高官員、海軍作戰部長辦公室工作15個月。

他自2012年以來開始承接美國海軍核動力推進方面的工作，研究過的項目包括能夠降低潛艦噪音及震動的技術、找出會暴露潛艦位置的因素等。2012至2014年期間，他在維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的海軍反應爐工作。

FBI的書面證詞指出，托貝使用某種複雜的加密方法和外國代表通訊，不過在執行時卻相當草率，他們被FBI探員引誘，將訊息存放在容易觀察的地方。

托貝打算兜售的機密資料包括對許多國家在打造潛艦時都相當有用的設計。美國、英國日前和澳洲達成協議，將協助澳洲打造核動力潛艦部隊，這些潛艦將配備能夠提供無限行程的核動力推進系統。

法庭文件指出，外國買家於2020年4月獲得托貝提供的包裹，這份包裹包含操作手冊、技術細節以及托貝希望雙方建立關係的提議。不過FBI直到當年12月才輾轉拿到這份包裹，法庭文件並未說明是收到包裹的海外國家主動提供美國包裹，還是FBI透過秘密管道取得包裹。

FBI隨後依循包裹內提供的指示和托貝展開聯繫。

值得注意的是，雙方往來過程中，托貝夫婦曾表示，這些機密訊息反映了「美國海軍數十年來吸取的教訓」，「將有助於確保你們的船員安全。」