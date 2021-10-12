敦泰(3545)9月營收維持9月高檔，展望第四季，敦泰認為，由於傳統旺季已過，營運恐相較第三季保守。

敦泰9月合併營業收入為21.17億元，營收月減0.88%，約持平上月的高檔水準，但比去年同期增加55.15%。

就敦泰9月各產品線來看，IDC、驅動IC、指紋辨識等產品出貨約持平8月份的高檔水準，觸控IC出貨則是小幅較8月下滑。

敦泰累計今年前9月營收為163.95億元，較去年同期大增72.7%。

敦泰表示，隨著傳統旺季過去，整體第4季營運會較第三季保守。