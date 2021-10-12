大陸養成系男團「憶光年少年團」一出道就以00後出生的鮮肉男孩為主打，受到不少姊姊粉絲們的歡迎。但近日卻被爆出其中一名人氣成員「付佳源」，其實是名不折不扣的女孩子，讓粉絲們全傻眼。

憶光年少年團自出道以來，憑著純真的稚氣與帥氣的舞台表演受到大批粉絲的喜愛，也因此打開知名度，在大陸各地演出。但近日卻遭到大陸網友在微博上貼文爆料，現年12歲的前成員付佳源真實身份為女兒身，她不僅隱瞞身份參加節目錄影讓大眾誤以為她男生，還欺騙粉絲製造帥氣的形象。

消息一出後也立即引起網友熱烈討論，眼看事情越演越烈，付佳源在微博上發文坦承自己隱瞞身份一事，並解釋：「公司覺得我各方面不錯，有意簽我為藝人，當時還有其他公司一起找上門，最終選擇與憶光年合作，但是新疆疫情關係，一直去不成，所以年幼無知，隱瞞了公司自己的性別，欺騙了粉絲，對不起再次道歉」；最後她也表示：「以後保證不在娛樂圈露面了，也不會在短視頻平台露面」宣布退出演藝圈。

而憶光年所屬經紀公司隨後也發出聲明，強調當初受到疫情影響，只能線上面試練習生，而招募時付佳源與其家長隱瞞了性別，聲稱自己是男孩子才會發生此事。另外，公司也強調與付佳源的合約早已結束，未來將會以更嚴格的規章制度進行相關活動。而網友們看到新聞後，紛紛留言「真實版的《原來是美男》」、「她以為在演電視劇嗎？」引發話題。

憶光年前成員付佳源在微博坦承自己隱瞞身份。（圖／微博@付佳源）