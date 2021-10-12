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一名外送員10日中午前往屏東縣內埔鄉一間店家取餐，等了24分鐘發現店家未照單號出餐遂開口詢問，而店家態度卻十分不客氣，拿掃把出來趕人，讓外送員氣得報警提告恐嚇，同時把影片放上網路要求大家評評理。

外送員將影片發在臉書社團《爆料公社公開版》，原來這名外送員在10日中午前往屏東縣內埔鄉一間餐館取餐，而店家訂單眾多，他一等就是24分鐘，卻發現店家未照單號出餐，他第一時間向老闆娘反映，得到對方的致歉便欣然接受。

原PO分享，但老闆娘的友人在一旁搧風點火，朝他說「你可以轉單啊」，原PO不甘心無緣由就被要求轉單，便向老闆娘的友人勸導應該要先了解事發緣由，才能要他轉單，結果話一出對方卻咆哮，「不然你現在想怎樣」。

原PO續指，他原本不想繼續爭執，拿著餐點要離開，但老闆娘也認為他在嗆聲，便揚言要向外送平台檢舉他；原PO擔心遭到店家檢舉外送員資格恐會被停權，趕緊表達願意轉單，讓下一個外送員送餐，沒想到老闆娘的兒子見狀又衝出來向他罵一串髒話，「X你娘你是在靠北三小，不然你現在想怎樣」等語，還拿出掃帚作勢要打他。

原PO在文末寫下，他今天只是送餐詢問店家出餐順序，卻遭到店家恐嚇又作勢打人，他已經報警向店家提告恐嚇罪，希望網友能幫他評評理。

文章曝光後，多數網友留言回應，「支持提告，遏止惡劣店家」、「做不來就不要接阿，完全不尊重人浪費人時間，自己爽賺就好了」、「24分鐘太有耐心了吧 我等個3-5分鐘還要看心情」、「外送員真的不容易，辛苦了」；也有少部分網友認為，外送員口氣雖沒有不好，但一直碎碎念也會讓人感受不好。