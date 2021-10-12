指國民黨被中共剽竊歷史還唱和 蘇貞昌：深感不值

蔡總統日前於國慶演說時說「中華民國72年」，以及其他內容被解讀是兩國論的說法，引發關注。行政院長蘇貞昌今（12）日赴立院備詢前受訪表示，蔡總統說的都是符合現狀的事實。

蘇貞昌指出，蔡總統說的都是事實，也符合現狀。中國連辛亥革命的歷史、事實上沒有統治過台灣、破壞區域和平等等都不遵守，國人應團結對外。

蘇貞昌說，國民黨被中國共產黨指鹿為馬、剽竊歷史，卻也不敢回應，還跟對岸唱和，深感不值。