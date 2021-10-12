蔡總統稱中華民國72年 蘇貞昌：說的都是事實 09:222021/10/12 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指國民黨被中共剽竊歷史還唱和 蘇貞昌：深感不值 訂閱影音： 中時新聞網 蔡總統日前於國慶演說時說「中華民國72年」，以及其他內容被解讀是兩國論的說法，引發關注。行政院長蘇貞昌今（12）日赴立院備詢前受訪表示，蔡總統說的都是符合現狀的事實。 蘇貞昌指出，蔡總統說的都是事實，也符合現狀。中國連辛亥革命的歷史、事實上沒有統治過台灣、破壞區域和平等等都不遵守，國人應團結對外。 蘇貞昌說，國民黨被中國共產黨指鹿為馬、剽竊歷史，卻也不敢回應，還跟對岸唱和，深感不值。 國慶演說內心話 中華民國110年變72年 兩國論框架 蔡英文親自擬初稿 五倍券官網驚見簡體字 蘇貞昌：沒做好的就快點做好 #蔡總統 #蔡英文 #蘇貞昌 #中華民國 #國慶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 董立文稱蔡國慶演講陳述歷史、兩岸事實 黃奎博：大陸恐在年底中美高峰視訊反應 04:102021/10/12 焦點要聞 蕭美琴：在美華僑觀點 與台民眾不一樣 04:102021/10/12 焦點要聞 岸田首次國會備詢 強調深化日台友好 04:102021/10/12 焦點要聞 謝志偉緊抓台獨布條 挨批不適任 04:102021/10/12 焦點要聞 中華民國110年變72年 他曝蔡英文不願提起的真相 09:442021/10/11 政治 蔡其昌護航陳柏惟一番話 陳鳳馨聽完痛批：公然說謊 08:572021/10/12 政治 新兩國論 踩美國紅線 04:102021/10/12 時論廣場 陳柏惟罷免日倒數！ 盤點網友最常討論的十大驚句、爭議 09:382021/10/12 政治 民眾黨為柯打前鋒 累積大位能量 04:102021/10/12 政治要聞 蔡英文的新兩國論騙術 04:102021/10/11 時論廣場 國慶另一個謊言 04:102021/10/12 時論廣場 政治熱門新聞 7大加碼券開始抽籤！今上午10：30國旅券打頭陣 中獎結果這時間通知 - 政治 罷免倒數12天 陳柏惟急喊這2句 網反應一面倒 - 政治 罷免投票倒數陳柏惟將使出這招 黃暐瀚預測驚人結果 - 政治 蔡其昌護航陳柏惟一番話 陳鳳馨聽完痛批：公然說謊 - 政治 陳柏惟罷免案在地人看法變了？他吃了一驚：很可怕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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