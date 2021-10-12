美股四大指數收黑，台股加權指數12日開低在16589.72點，權王台積電（2330）開低在570元，下跌5元，台積電9月營收創新高，卻利多不漲，連累大型權值股電子股聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）紛紛走低。

傳產股指標貨櫃三船亦皆走弱，壓抑大盤指數早盤跌幅擴大，下跌逾200點。

電子股之中，比特幣概念股持續上揚，傳產股則以塑化及航空股相對強勢，為早盤少數的亮點。

美國9月非農就業爆冷，油價走高、市場擔憂通膨壓力，美股11日四大指數全面收低，道瓊工業下跌0.72％、S&P500收低0.69％、那斯達克收跌0.64％、費城半導體下跌0.77％。

五大科技龍頭都收低，蘋果微跌0.06％，較抗跌，半導體跌多漲少，應材漲1.01％，台ADR部分，台積電漲0.2％、聯電跌1.3％、日月光持平。

群益投顧指出，台股連假前夕，指數無力向上挑戰12日線，拉回量縮但守穩3日線，維持原本反彈格局不變。連假前追價意願減弱，半導體、航運開高走低回檔修正，拖累反彈走勢。主流類股包括塑化、原物料、通膨概念、電動車、矽智財、三能概念。

群益投顧指出，短線技術面尚未扭轉翻多，仍屬反彈走勢，個股全面彈升後走勢漸分歧，操作暫時宜短不宜長，並須依照短期均線強弱變化，嚴格執行停損停利。