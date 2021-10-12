62歲日本樂壇教父小室哲哉，2月宣布和樂團「globe」主唱KEIKO離婚，19年婚姻告終，這也是他三度離婚，然而早在2018年小室哲哉就和護理師傳出婚外情，當時他因此宣布退出歌壇，沒想到才3年過去，小室哲哉近日藉著音樂活動復出，他還開心表示：「可以和大家分享這樣的喜悅，是我的光榮」。

小室哲哉2002年和KEIKO結婚後，2人經常曬恩愛，直到2011年KEIKO驚傳在家中因腦內蛛網膜下腔出血暈倒，她淡出演藝圈專心休養，小室哲哉也不離不棄照顧，2018年他卻爆出不倫戀，帶女護理師回家，更在記者會上表示，妻子的言行已經退化到小學四年級，他無法將對方當作正常女人。

在調解離婚的期間，小室哲哉和一名單親媽媽互動密切，還帶女方回家睡覺，外傳小室哲哉急著離婚，就是想趕快娶小三進門，對此他澄清自己在去年6月就和小三斷聯，更向KEIKO道歉：「很想衷心地向她道歉，雖然之前曾表示想見面向她道歉的想法，最後還是沒見到面。」

當時小室哲哉更強調，如果KEIKO有意復出，他會全力從旁協助，如今小室哲哉先一步復出，今日現身日本六本木參加「J－WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2021 supported by CHINTAI」音樂活動時表示，「這是一個很有歷史性的一刻，可以和大家分享這樣的喜悅，是我的光榮」。