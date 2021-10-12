統振(6170)9月合併營收為2.29億元，累計第三季合併營收為7.58億元；累計前9月合併營收為22.17億元，排除去年同期統達後之營收(去年9月分割子公司)，前9月營收則較去年同期減少5.24%。

統振表示，從第三季三大事業體營收比重來看，金融科技與通訊營收53.69%、能源事業31.68%、流通事業14.63%，其中，金融科技與通訊方面，疫情零接觸經濟催動下，身為台灣唯一一家合法提供即時到匯和假日到匯服務的移工匯款業者，金融科技行動APP系統-Q Pay的會員數與匯款筆數皆明顯增加，另流通事業引進新代理商品也於各大通路全面鋪蓋，齊步奠定了公司營收規模放大，是第三季整體營收季增2.43%的原因，本季營收挑戰今年全年高峰。

根據勞動部統計，由於受疫情邊境管控影響，截至今年8月底，在台產業與社福移工人數有略微降低，但仍有高達69.48萬人，近期因國內疫情受到控制，勞動部基於市場人力的強勁需求，正與有關單位檢討重新開放輸入移工的相關配套措施。

統振進一步表示，以全台移工人數來推算，每年外籍移工匯回家鄉的薪資總額有近新台幣千億元，跨境匯款的需求強勁而穩定，公司金管會之沙盒實驗外籍移工的小額跨境匯款自2019年第二季起正式啟動後，從每月逾2千筆至今已增加至逾10萬筆，有效註冊會員數也逐月攀升，奠定統振金融科技與通訊的營收穩健成長。