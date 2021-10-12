礦業股大漲帶來提振，周一歐洲股市微漲作收，收復了盤初在通膨和業績疑慮籠罩下的所有失土。

周一泛歐STOXX 600指數收漲0.05%，盤中一度下跌0.6%。

礦業股大漲3%，創下3個月來最大單日漲幅。在供應短缺的預期下，鐵礦砂和焦煤價格上漲。能源和原材料價格料將持續走高，基本金屬價格勁揚。

全球能源供應吃緊帶動原油價格上揚，石油股漲逾1%，再加上汽車股亦漲逾1%，彌補旅遊休閒股、公用事業股和零售股的下挫。

大宗商品股權重占比較大的英國富時100指數上漲0.7%，表現相對強勁。

Capital Economics全球經濟團隊表示，因能源價格飆升和商品短缺，通膨上漲持續的時間可能比我們先前預期的更久。但由於比較基期的關係，以及隨著石油和天然氣價格下跌，能源帶來的提振將回落。

Capital Economics並指出，現在商品短缺的情況還在惡化，並將持續一段時間，但這些壓力可望在明年開始緩解，不過，供應短缺恐將導致物價上漲壓力持續更久。

第三季財報季將於本周登場，投資人擔心不斷上漲的能源價格將侵蝕公司獲利。根據路孚特（Refinitiv）的IBES數據，美國企業第三季獲利估將成長29.6%，歐洲企業獲利估將成長45.6%。

市場對於央行升息的預期升高，帶動銀行股站上2020年2月以來新高，幾乎全面收復了這場大流行病造成的跌幅。貨幣市場押注到明年底，歐洲央行將升息10個基點。

英國匯豐銀行、駿懋銀行（Lloyds Banking Group）和國民西敏集團（Natwest Group）均上漲逾2%。此前英國央行官員發表的鷹派言論，進一步強化了11月升息的預期。

在其他主要股市方面，德國DAX指數收跌0.05%。法國CAC 40指數漲0.16%，義大利富時MIB指數收跌0.46%，西班牙IBEX 35指數跌0.63%。