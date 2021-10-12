立法院本會期在審查明年中央政府總預算，台北市議員羅智強指出，今年的中央政府總預算案，民進黨的大內宣密帳再度被在野黨逮個正著，而蔡英文號稱史上最會溝通的政府，秘訣就是把納稅人的錢分給行政機關，再洗腦人民要愛戴朝廷。

羅智強今（12）日在臉書表示，蔡政府把納稅人的錢數以十億的分給行政機關，再用大內宣洗腦人民要愛戴朝廷；並進一步指出，今年的中央政府總預算案，18個部會的預算加起來，國民黨估有12億元，民眾黨則說有18.6億。

羅智強直言，一想到這些錢可能流到像三立這樣的黨媒，還有一些泯滅良心配合認知作戰的知識份子、眾多高喊抗中保台專責煽動仇恨的網紅，以及無數專門破壞台灣民主的塔綠斑，實在讓人痛心疾首、憤怒不已。

而正因為有這些大內宣預算，羅智強說，丁怡銘才能失言又回鍋當政務顧問；正因為民進黨大內宣成癮，陳時中才有恃無恐地不把3+11會議紀錄交出來；正因為大內宣有用有效，蔡英文才可以明面高喊團結救台灣，暗中指揮無數1450戰翻異議份子，以民主之殼行威權之霸道。

「密帳規模年年喊漲，人民錢包年年縮水」，羅智強也提到，蔡英文花你錢、洗你腦一日不停止，台灣人民一日過不了好生活，台灣民主政治也將停止深化，等到那一天到來時，你我都成了另類歐威爾式荒謬悲劇的主角。