對於聯盟目前掀起的疫苗風暴，麥可喬丹(Michael Jordan)終於打破沉默了！喬丹在Today Show視訊受訪時說：「所有人都在談論疫苗，我本人是堅信科學的，我絕對支持聯盟的疫苗政策，如果大家都遵守肯定沒事。」喬丹表示聯盟不會蓄意危害球員健康，同時他相信疫苗相關的科學數據。

喬丹對疫苗的正面發言，無疑是聯盟至今最大的強心針。美國黑人是最排斥疫苗的族群，還有多種陰謀論在網路流傳，例如疫苗是要改變黑人DNA，讓他們在美國絕種；或是針管裡面暗藏晶片，把所有黑人植入追蹤物，連結到末日電腦裡。籃網球星厄文(Kyrie Irving)還去給這些陰謀論按讚，急得一些黑人領袖出來闢謠。

根據美國《雅虎財經》問卷調查「哪位體育明星接種疫苗最具示範效果？」麥可喬丹排名第一，高達25%美國受訪者指名喬丹，只要喬丹打了他們就敢打。另外單在黑人族群裡，39%黑人指名詹姆斯(LeBron James)是最多的。

詹姆斯從頭到尾都不願公開支持疫苗，他堅信「身體要由自己掌控」。另一位傳奇人物賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)則是帶頭接種，呼籲大家不要害怕。經過東京奧運的成功之後，NBA大約95%球員都已接種疫苗，喬丹這些話算是用來勸服最後5%頑強抗拒的人，