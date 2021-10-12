台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日舉行，就在罷免案倒數之際，日本神戶市議員上畠寬弘特地在其社群平台上用「全中文」力挺陳柏惟，引起批踢踢網友熱議，有網友就表示「這太過了！台灣人的罷免干日本屁事」；更有網友直言，這位日本議員知道陳柏惟肇事逃逸嗎？

上畠寬弘10日在推特PO文以中文表示，自己反對立法委員陳柏惟（台中市第2區）的罷免活動」，還稱這是國民黨的惡質策略，意圖破壞「台灣自由」，並稱自己「是堅決反對（罷免）、支持陳柏惟。依其在推特上的資料，上畠寬弘現年33歲，為神戶市議員，大學畢業於慶應義塾大學總合政策學部，曾在日本麥當勞公司工作，29歳當選神戸市議員，並任全國日台友好議員協議會副理事長。至於他為何會寫中文？是否精通中文，他並未進一步說明。

對於日本議員跨海po文力挺陳柏惟，引發大批批踢踢網友討論，不少人對此不以為然。有網友表示，「真猛，這產業鏈到底多廣」、「連日本議員都讚聲，到底是誰資源不對稱，很明顯啊」、「每年怎麼都有這種低能的外銷轉內銷新聞」、「這太過了！台灣人的罷免干日本屁事」、「一條龍產業鏈真他媽的扯」、「最好有日本人對台灣這麼熟啦」、「日本人干涉我國內政了喔」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

另也有網友表示，「日本這麼重視車禍負責的民族，如果讓他們選民知道自己議員支持肇逃不負責任，不知會如何」、「這個日本議員真屌，日本對肇逃容忍度很低」、「所以日本議員支持大麻跟肇逃」？