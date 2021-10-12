安馳(3528)第三季營收為15.64億元，前三季營收為47.96億元，均創歷年同期新高，且與去年同期比較分別成長25.5%與25.57%，主要在於公司人工智慧(AI)、物聯網(IoT)以及5G傳輸等三大高階應用整合方案的出貨量持續成長。

安馳表示，全球疫情推動智慧工廠及高速傳輸快速發展，對於工業控制及自動化測試設備需求明顯提升，其中以結合ADI、Xilinx及多媒體傳輸三大產品線的整合性解決方案出貨量成長最為明顯，包括邊緣運算伺服器、智能檢測、4K多頻視訊系統、5G無線訊號測試等利基型應用產品為今年公司主力產品，出貨量持續增加。

安馳表示，在ADI產品線方面，結合ADI高精度的AC/DC轉換器及各項傳感器、LTC的高效電源模組，與5G傳輸用的射頻整合晶片等，今年出貨量持續提升。安馳今年推出人工智慧物聯網(AIoT)、震動監控系統(CbM)、智慧工廠監控系統等新興應用整合方案，目前均進入產品終端驗證階段，明年第一季可望放量出貨。

安馳表示，Xilinx產品線今年主攻半導體IC驗證平台及自動化測試機台，上半年雲端邊緣運算及精準醫療等新興應用整合方案出貨量持續增加，下半年開始推出5G開放式無線電接取網路(O-RAN)相關高階網路通訊設備，搶攻國際電信大廠及國內軍工航太設備標案市場；此外，Xilinx下半年推出新產品線Kria自適應系統模組SOM，加速端點客戶系統開發，積極搶攻機器視覺、智能鏡頭、安全工業等端應用的部署，預計明年上半年陸續正式量產，可望進一步優化產品組合。

安馳進一步表示，新代理產品線部分，Qorvo今年前三季出貨量較去年同期增加27.17%，主攻5G基地台及小型基站等骨幹網路相關產品上，明年可望拓展至衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸市場。此外，公司近期引進安森美的高階工控與自動化感測晶片，以及鈺群的Type C快充晶片等，提供客戶更完整的客製化整合方案，均可望為公司營運再添成長動能。