哈薩克一名33歲女子葉夫根尼婭育有3名孩子，平時熱衷追求刺激的她，很喜歡高空彈跳，不料日前在一間飯店頂樓進行高空彈跳時，因為工作人員未將繩索固定好，導致她從82英呎（約25公尺）高的頂樓一躍而下後，重擊地面和牆壁，當場斃命。

綜合外媒報導，葉夫根尼婭（Yevgenia Leontyeva）當天在加拉干達州參加一間飯店所舉辦的高空彈跳活動，擁有豐富經驗的她，在工作人員固定好安全繩索之後，就毫不遲疑的跨過飯店頂樓圍牆一躍而下，不料安全繩索根本沒有固定好，導致她自82英呎、約8層樓高的樓頂墜落地面。

突如其來的意外，嚇得現場所有目擊民眾驚聲尖叫，但葉夫根尼婭根本來不及反應，先是墜落重擊地面後，接著又被身上未脫落的繩索一路拖行，直到撞上建築物牆壁才停下。事後葉夫根尼婭被緊急送往醫院搶救，但因為傷勢嚴重，仍宣告不治。

根據網路上瘋傳的影片，可以聽見葉夫根尼婭在準備高空彈跳之前，鏡頭外有一名男子向她喊話「我愛妳」，沒想到意外來得讓人措手不及，這句告白成了2人最後的訣別。目前當地警方已展開刑事調查，業者可能因為過失致死而被追究相關責任。