雙十國慶連假昨(11日)正式畫上句點，但因前陣子大家因疫情自主隔離，近來假期「報復性出遊」的人潮也變多，美女主播許晶晶2年前從東森財經台跳槽三立新聞網，近日自曝連假第一天和親友到小琉球旅行，豈料第一天就遇到火燒船，幸好他們及時靠岸下船，否則後果不堪設想。

許晶晶之前發文自曝連假第一天就和家人坐船到小琉球旅行，船在快到終點時突然冒出刺鼻臭味，才發現竟是起火並竄出濃煙，許晶晶透露，自己和船上182名乘客下船後才知道這趟旅行稍早歷經了生死瞬間，船在海上航行時已經在燜燒，「萬一海上爆炸......」。

許晶晶發文。（圖／翻攝自許晶晶臉書）

許晶晶形容，稍早船靠岸前警鈴已經響過兩次，第一次響時隔壁阿伯超級緊張，許晶晶以為沒事，還安慰阿伯可能只是警報器故障，第二次響時，許晶晶知道這次真的不對勁，但還是假裝沒事繼續安慰阿伯，「畢竟一人緊張會全船恐慌」，讓她自嘲：「運氣好到可買樂透了」。

沒想到出遊會發生意外，許晶晶回憶當下新聞魂大發，不顧老公和女兒，自己便開始寫稿，並拍照、錄影回傳給公司，幸好有驚無險。隔天許晶晶真的去買了彩券，還開心分享當地的好吃美食，強調餐廳都必須先預約，否則可能會額滿吃不到。而關於這起船難，消防車到場後發現，火勢已遭船公司員工自行撲滅，對方聲稱是泡棉起火，幸好無人員傷亡。