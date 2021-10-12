繼去年發行振興三倍券後，行政院今年又再度推出振興五倍券，於上周五（８日）起發放。近日一名網友表示，發現有民眾拿著去年的三倍券到店家消費，提醒店家在收取五倍券時，務必睜大眼睛看清楚，避免吃虧。

原PO昨（11）日於臉書社團《信義區三兩事》指出，最近大家開始使用振興五倍券了，今日去經常消費的店家買東西時，聽老闆說收到去年發行的200元三倍券，「因為長太像了」，當下也沒發現，由於已經過期無法使用，店家也只好自認倒楣。

根據原PO分享的照片來看，雖然200元券上方有清楚標示「振興三倍券」或「振興五倍券」，中間的圖騰也有差異，三倍券是台灣本島圖案；五倍券則是一隻老鷹，但兩張券都是以綠色作為底色，其他花樣設計只有些微的改變，乍看之下的確很難發現。

原PO在臉書社團分享三倍券及五倍券的差異。（圖／翻攝自信義區三兩事）

貼文曝光後，社團的臉友也紛紛留言，「太惡劣了吧」、「完全沒想過有人會這樣魚目混珠」、「不拿出來比，還真的分不出來呢」、「真的很沒良心」、「還用三倍券消費太糟糕了」、「居然有人拿三倍券出來消費」。

留言中也有人分享三倍券與五倍券的差異，五倍券的背後墨色比三倍券深，正面的梅花圖騰則是鋼印設計，因此用手觸摸會有凸起的感覺，提醒店家收取券時記得用手摸一下才不會吃虧。