國慶連假最後一天好巿多出現爆炸人潮，許多民眾為搶「合利他命」強效錠特價組合排隊1個小時，只要到手一組就可省350元，平均一錠6.13元，但有旅遊達人曝光更便宜的入手方法，不僅平均一錠只要5.87元，且不用排隊，另外還有日本人說，在日本有成份與合利他命完全相同的綜合B群，網購一錠只要3.65元，相當於打6折。

全台好市多11日大爆滿，許多民眾看準合利他命強效錠有特價，280錠2罐、再加送60錠小瓶裝，原價4149元，特價只要3799元，等於現省350元，讓消費者趕在連假最後一天搶進，造成多家分店結帳大塞車，甚至要等1個小時。

好市多收假日塞爆，有網友抱怨，為了買一組特價商品排一個小時。(圖/截自Costco好市多 商品經驗老實說臉書)

看到民眾湧入好巿多搶特價合利他命，部落客凱子凱昨在臉書粉絲團表示，在日本免稅購物網站買合利他命強效錠270錠，兩入組3169元，平均一錠只要5.87元，比好市多的特價還便宜，而且還不用人擠人。

一名在跨國公司擔任主管的陳先生表示，之前到日本出差都會買足一年份的「合利他命」強效錠，但日本分公司的同事說，日本有和合利他命加強錠成分相同的綜合B群，品牌沒合利他命響亮，但價格便宜快一半。

陳先生說，疫情爆發後無法赴日，改透過日本免稅購物網購買，連同運費平均270錠大約1000元，平均一錠只要3.65元，相當於打6折