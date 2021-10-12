現年42歲的知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君），除了臉蛋十分凍齡外，凹凸有致的身材曲線也受到不少人稱羨，是著名的美魔女代表。但近日KIMIKO突然在臉書粉絲團上曬出「真實體重」，令網友們全驚呆。

KIMIKO近日在臉書粉絲團上PO文詢問網友「猜猜我多重？身高165」，網友看到後紛紛留言狂猜「老師全身線條很美..腿更是美極了，視覺真的很像45kg」、「47公斤」、「「老師有說過自己體重不輕，我猜63kg，但妳看起來好像47-49kg喔」、「體重我不知道，年紀我知道，28歲」。

KIMIKO隨後也在留言區中回覆「居然還沒有人猜對，我剛剛看到留言數呆掉～～決定今晚回家站上體重機拍照給大家看」，沒想到晚上她便立即曬出站上體重機的照片，表示「來～剛剛有上廁所，小數點排掉了」；不少網友看到59公斤的照片後都相當吃驚，紛紛留言「老師視覺體重45kg」、「不可能，老師那麼瘦怎麼可能59kg，體重計壞掉了」、「肌肉就是王道」，再度引起熱烈討論。

另外，3天前KIMIKO也曾在IG上曬出火辣的自拍照，穿著U領運動內衣的她，趴在地上大秀性感雙峰與纖細好身材，同樣吸引超過千人按讚。

事實上，擁有亮麗的外表與火辣身材的KIMIKO，先前也曾多次遭到酸民攻擊，但她仍高EQ的反擊，還向酸民喊話「對我的身體存有任何疑問？非常歡迎大家來教室參觀本人，跟我面對面交流噢」，正面態度受到網友一致讚賞。