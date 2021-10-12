自大陸駐巴西里約領事館今年9月16日遭爆裂物攻擊以來，不到一個月時間，賴比瑞亞又發生針對中國大陸僑民嚴重武裝搶劫，針對全球各地相繼發生大陸僑民遭攻擊事件。英國、馬利、賴比瑞亞等地中國駐外使領館，已陸續發出加強安全防範通知。

中國駐賴比瑞亞大使館網站10月12日發布提醒，受新冠肺炎疫情影響，賴比瑞亞社會治安形勢日趨嚴峻，暴力搶劫犯罪上升。日前，賴國首都地區發生一起針對大陸僑胞的嚴重武裝搶劫案件，多名歹徒持刀、槍闖入大陸僑胞駐地，造成人員受傷及財產損失。接到求救資訊後，賴比瑞亞華人華僑商會迅速行動，及時與賴警方溝通，趕往事發地點營救，避免了更嚴重的人身財產損失發生。日前受傷僑胞已得到妥善救治。

陸駐賴比瑞亞使館已敦促利有關部門盡快破案，推動賴方進一步加強對大陸機構和人員的安保工作，並再次提醒在賴國中資企業、華人華僑進一步提高安全防範意識，加強企業駐地、個人住所和商鋪安全防範措施。如遇盜搶，務必保持冷靜，在確保人身安全前提下妥善應對，避免犯罪分子鋌而走險，傷害人身安全，及時報警並與陸駐賴使館、賴國華人華僑商會聯繫尋求協助。

此前，中國駐同樣是西非的馬利大使館官方網站當地時間10月6日，發布了關於近期首都巴馬科安全局勢的提醒。

10月5日23時許，一夥不明身分劫匪持械搶劫了巴馬科一處中國公民住所，搶走手機和部分現金，1人受輕傷。當事人已在援馬醫療隊緊急縫合處理，情況良好。使館和旅馬僑團向其提供了必要協助。

去年8月以來，馬利政局持續動盪，隨著明年總統和議會選舉臨近，各種不穩定不確定因素將進一步增多。鑒此，使館提醒在馬公民進一步增強安全意識，採取必要防範措施，做好疫情和安全雙重防護。

再之前，中國駐英國大使館網站9月28日消息，近期，多名中國公民在英國劍橋、謝菲爾德等地遇襲，受害人大多為在英留學人員。中國駐英國使領館對此高度重視，在案發後第一時間慰問或通過當地僑領探望受害人，進一步了解具體情況，並分別向英國警方和有關學校提出交涉，敦促英方全力偵破案件，盡快將犯罪分子繩之以法，及時向受害人和中國駐英使領館通報案情，採取切實有效措施保障在英中國公民尤其是留學人員的安全與合法權益。中國駐英國使領館將繼續與英國警方、校方保持密切聯繫，堅決維護包括留學生在內的所有在英中國公民人身安全和合法權益。